Обломки БПЛА привели к возгоранию на подстанции ЛЭП в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о последствиях атаки украинских беспилотников на регион. Утром 16 октября он отметил, что силы ПВО Минобороны РФ отразили массированное вражеское нападение на объекты энергетической инфраструктуры области.

По словам господина Бочарова, падение обломков БПЛА привело к возгоранию на территории подстанции ЛЭП Балашовская в Новониколаевском районе. Пожарные оперативно приступили к тушению огня.

Глава региона подчеркнул, что специалисты занимаются восстановлением электроснабжения прилегающих к подстанции населенных пунктов. Никто в результате произошедшего не пострадал, жилые строения не повреждены.

Павел Фролов