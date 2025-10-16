Челябинский завод строит кузнечно-прессовый цех за 120 млн рублей

Челябинский завод «Техтрон-ТТ», производитель комплектующих для различной гусеничной техники, начал строительство нового цеха для выпуска основной продукции. Общие затраты на реализацию проекта составят 120 млн руб., сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

На новом участке разместят кузнечно-прессовое оборудование, которое позволит существенно нарастить выпуск деталей для ходовых систем и трансмиссий экскаваторов и бульдозеров. Это необходимо для удовлетворения повышенного спроса на продукцию и снижения ее себестоимости, отмечают в пресс-службе предприятия. С запуском новых мощностей завод перейдет к полному циклу производства деталей, включая резку заготовок на дисковых пилах, их нагрев на передовых индукторах, горячую штамповку на современных винтовых прессах, термообработку на закалочно-отпускном агрегате и очистку от окалины на дробеметной установке. Новый цех планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2029 года.

Для реализации проекта наблюдательный совет регионального фонда развития промышленности одобрил компании льготный целевой заем в размере 69,4 млн руб. под 5% годовых. За все время пользования выделенными средствами предприятие рассчитывает получить почти 900 млн руб. прибыли и создать 16 новых рабочих мест.

Виталина Ярховска