Стоимость бензина АИ-92 достигла 61 рубля

Стоимость бензина АИ-92 в Пермском крае за неделю с 7 по 13 октября 2025 года выросла на 44 коп. и составила 61 руб. за 1 литр, сообщает Росстат.

Средняя стоимость автомобильного бензина в Прикамье выросла на 31 коп.— до 63,77 руб. за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 28 коп.— до 65,64 руб. за литр, АИ-98 — до 87,10 руб. за литр (на 39 коп.). Дизельное топливо подорожало на 32 коп., до 73,35 руб. за литр.

Пермский край по-прежнему занимает восьмое место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе. Средняя цена за бензин в ПФО составила 63,10 руб. за литр. За неделю с 7 по 13 октября цены на топливо изменились в 80 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Алтай (+5,3%). В Москве и Санкт-Петербурге изменение цен на автомобильный бензин составило +0,5%.

Ранее «Ъ-Прикамье» писал, что в ЗАТО «Звездный» на автозаправочной станции «Ликом» были временно введены ограничения на продажу бензина АИ-95 физическим лицам из-за ограничения поставок бензина.