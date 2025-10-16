Студенты пермского института культуры смогут получить опыт работы в ГУФСИН

ГУФСИН по Пермскому краю и Пермский государственный институт культуры (ПГИК) заключили договор о сотрудничестве. Документ подписали ректор ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская и начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Леонид Мустайкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

Соглашение предполагает обмен знаниями и опытом, совместные культурные мероприятия, мастер-классы, лекции и другие формы взаимодействия.

«Студенты и преподаватели института смогут получить уникальный опыт работы в условиях реальной практики,— говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН.— Сотрудничество открывает перед студентами института новые возможности для стажировок, что является важным аспектом их подготовки к будущей профессиональной деятельности».

«Мы видим в этом партнерстве огромные возможности для наших студентов и преподавателей. Это возможность не только применить свои знания и навыки на практике, но и внести свой вклад в социальную реабилитацию осужденных через культуру. Мы уверены, что совместные проекты позволят нам обогатить образовательный процесс и разработать новые, актуальные направления в области культурной деятельности»,— заявила Людмила Дробышева-Разумовская.