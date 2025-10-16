Санаторная инфраструктура ММК пополнилась курортом на Черном море

Санаторная инфраструктура Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») пополнилась СПА-отелем «Ливадийский» в Ялте. Теперь работникам предприятия, помимо собственных курортов «Юбилейный» и «Абзаково» в окрестностях Магнитогорска и санатория «Металлург» в Ессентуках, доступен отдых на Черном море.

Новый социальный актив — это полноценный курортный комплекс в живописном поселке Ливадия, в 100 км от симферопольского аэропорта и в шаговой доступности от Большой Ялты. Отель расположен на первой линии морского побережья и располагает собственным пляжем.

В «Ливадийском» — 134 современных, оборудованных балконами или террасами номера от уютных стандартов до просторных люксов. Питание в отеле организовано в формате «шведской линии». Также на территории комплекса работают три ресторана.

Инфраструктура комплекса включает в себя трехэтажный SPA-центр с набором косметологических процедур, массажем, саунами и другими релаксационными программами. К спа-центру прилегает крыло, подготовленное для открытия медицинского центра, который сейчас находится в стадии реконструкции. Отдыхающим также доступны тренажерный зал, открытый бассейн на крыше центрального корпуса, крытый бассейн с подогревом и морской водой и открытый прибрежный бассейн с видом на море. Прогулочная зона около отеля соединяется с центральной набережной Ялты с развитой инфраструктурой развлечений.

«У нас уже есть прекрасные курорты, где металлурги могут отдохнуть в любое время года. Не хватало своего курорта на морском побережье. По инициативе председателя совета директоров ПАО „ММК“ Виктора Рашникова специалисты ММК посмотрели около 30 объектов, выбрав максимально подходящий по всем параметрам для наших работников вариант — от качества услуг до уровня инфраструктуры. Первые сотрудники ММК отдохнут и оздоровятся в Ялте уже в октябре», — подчеркивает заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам Алексей Жлоба.

ПАО «ММК»