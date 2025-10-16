Euractiv: Еврокомиссия наперекор Трампу поддержит сокращение выбросов от судоходства

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации Euractiv, намерена поддержать соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов от мирового судоходства с 3% от общемирового объема до нуля. Тем самым госпожа фон дер Ляйен «открыто бросит вызов» администрации президента США Дональда Трампа, которая ранее пригрозила санкциями «любым странам или государственным должностным лицам» за поддержку такого соглашения.

Решение о соглашении должно быть принято на заседании Международной морской организации, проходящей с 14 по 17 октября в Лондоне.

Соглашение предусматривает, что с 2027 года владельцы морских судов, превышающих нормативы загрязнений, платить постепенно растущие пошлины, пропорциональные уровню их избыточного выброса CO2.

Как отмечает издание, на практике «выходка фон дер Ляйен может оказаться скорее символической». Дело в том, что предстоящее принятие соглашения носит рамочный характер. После него необходимо добиться принятия «более сложной системы регулирующих соглашений», на фоне чего противостоящее США «хрупкое большинство» может не сохраниться.

