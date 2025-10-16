В Челябинске изменят маршруты трамваев из-за ремонта путей

В Челябинске из-за ремонта на путях изменятся маршруты трамваев. Сами работы будут проводить ночью, сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

С 23:00 до 6:00 каждую ночь будут ремонтировать пути по улице Черкасской от шоссе Металлургов до Першино, движение организуют до кольца Першино. На то же время планируются работы на улице Кирова. Трамваи будут направляться: маршруты №3, №16, №22 — по улице Российской; маршрут №2 — от ЧЭМК до депо 2. С полуночи до 4:30 начнут реконструировать пути по Свердловскому тракту от Лакокрасочного завода до ветлечебницы в направлении ЧМК. С полуночи до 5:00 — по проспекту Победы от улицы Ворошилова до улицы Чичерина. Движение организуют до кольца улицы Ворошилова.

Ограничения движения трамваев снимут после завершения работ.

Виталина Ярховска