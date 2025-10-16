Организатору московской выставки грозит штраф за нарушение закона о рекламе

Пермское УФАС возбудило дело в отношении организатора московской выставки, нарушившего закон о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС пожаловался житель Перми на нежелательную рекламу выставки, организованной ООО «Айтии экспо интернешнл», полученную на электронную почту абонента без его предварительного согласия. Заявитель указал, что отказался от рекламной рассылки, нажав на ссылку «отписаться», размещенную в конце письма. Помимо того, он отправил на электронную почту распространителя рекламы сообщение с просьбой исключить его адрес из рассылки, но получил отказ и вскоре вновь получил рекламную информацию на почту.

Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством электронной почты, при отсутствии предварительного согласия адресата на ее получение.

Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «Айтии экспо интернешнл» дело по признакам нарушения закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 16 октября. Распространителю спама грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб.