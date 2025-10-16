Самарский аэропорт закрывался на четыре часа из-за угрозы атаки БПЛА

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в самарском аэропорту Курумоч утром в четверг, 16 октября. Меры были приняты из-за угрозы атаки вражеской беспилотной авиации в регионе. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В период действия ограничений на запасной аэродромы "ушел"» один самолет»,— говорится в сообщении.

Самарский аэропорт временно приостанавливал обслуживание пассажиров с 4:06 до 8:03 (MSK+1). В настоящее время в Курумоче задерживается вылет шести самолетов (в Анталью, Дубай, Тбилиси, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск). Также отменен авиарейс в Москву.

Георгий Портнов