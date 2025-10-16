Сибири на модернизацию первичного звена здравоохранения выделят 16,6 млрд рублей

Правительство России утвердило изменения в распределение субсидий на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 год и плановый период 2026-го и 2027 года. Регионам Сибирского федерального округа выделят на эти цели 16,63 млрд руб., следует из постановления.

Наибольший объем средств предусмотрен для Красноярского края — 2,57 млрд руб., Иркутской и Кемеровской областей — по 2,53 млрд руб., а также Новосибирской области — более 2,04 млрд руб. Алтайский край получит 2,1 млрд руб., Омская область — 1,96 млрд руб., Томская область — 1,17 млрд руб.

Республикам Хакасия, Тыва и Алтай до 2027 года направят 449,1 млн руб., 432,8 млн руб. и 218,3 млн руб. соответственно.

Александра Стрелкова