Два игрока покинули расположение «Молота»

По обоюдному согласию сторон «Молот» расторг контракт с нападающим Денисом Мишариным. Хоккеист перешел в состав пермского клуба в межсезонье из воронежского «Бурана».

В рамках регулярного чемпионата 22-летний форвард провел один матч, в котором набранными очками не отметился, а показатель полезности составил «–1».

В то же время защитник Андрей Малявин вызван в расположение ярославского «Локомотива». В текущем сезоне игрок провел в составе «Молота» восемь матчей, в которых набрал 5 (1+4) баллов за результативность при показателе полезности «+1», а также был признан лучшим защитником игровой недели в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ.