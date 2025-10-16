Камчатского военного арестовали за подрыв и расстрел сослуживцев в зоне СВО

35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском вынес решение об аресте камчатского военнослужащего, который устроил расправу над сослуживцами в зоне проведения СВО, сообщили «Ъ» в суде в четверг. Военнослужащий заключен под стражу на два месяца.

Инцидент произошел в пункте временной дислокации одной из воинских частей. Боец под надуманным предлогом бросил в своих сослуживцев боевую гранату, а потом начал поливать их огнем из автомата. В результате два человека погибли на месте, а третий получил тяжелые ранения ног. После этого вооруженный военный скрылся с территории части. Сотрудники военной полиции оперативно установили его местонахождение. При задержании боец сопротивлялся, вел стрельбу по полицейским. Ответным огнем он был ранен, а потом задержан.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, трагический инцидент в зоне СВО имел место в прошлом году. По словам источников, стрелявший — 37-летний матрос одной из камчатских воинских частей.

В отношении бойца возбуждено два уголовных дела по особо тяжким преступлениям, расследование продолжается, сообщили «Ъ» в суде.

Гузель Латыпова