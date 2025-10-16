Комплексным развитием участка в Лысьве займется местный застройщик

Комплексным развитием территории возле Травянского пруда в Лысьве займется местная строительная компания. По данным электронного протокола на сайте торговой площадки «ГИС торги», победителем аукциона на право реновации земельного участка на ул. Ленина в Лысьве стала местная компания «Парус». Организация предложила за лот площадью 4,7 тыс. кв. м начальную цену в размере 522 тыс. руб.

Согласно сервису Kartoteka.ru, ООО «Парус» зарегистрировано в Лысьве 4 июля 2025 года, компания занимается строительством. Ее единственным учредителем и директором является Наталья Дудина. В качестве ИП госпожа Дудина ведет ресторанную деятельность. Помимо ООО «Парус», в торгах участвовало ООО «Ситилайнер», созданное в Перми в 2018 году. Предприятие работает в сфере сухопутного пассажирского транспорта, контролируется Станиславом Деминым и Натальей Спелковой.

Торги на право комплексного развития незастроенной территории по ул. Ленина администрация Лысьвенского муниципального округа объявила этим летом. Площадка под застройку 4,7 тыс. кв. м находится на пересечении ул. Ленина и проспекта Победы, рядом с Травянским прудом. Участок расположен в зоне многоэтажных жилых домов (девять этажей и более), срок действия договора с девелопером составит пять лет с даты подписания документа. Согласно проекту договора КРТ, предельная высота домов не устанавливается. В список разрешенных видов использования участка под застройку входят территории общего пользования и общепит (не более четырех этажей). Инвестор проекта, помимо жилья, должен будет возвести и передать властям сети наружного освещения с установкой опор освещения, а также благоустроить территорию.