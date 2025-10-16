Казахстан в январе—августе нарастил импорт из РФ текстиля и топлива

Объем закупок Казахстаном товаров топливно-энергетического комплекса России в денежном выражении за восемь месяцев 2025 года увеличился на 13%, до $1,25 млрд, следует из данных Бюро национальной статистики страны.

Еще более значительный рост (на 47%) отмечается в импорте текстиля и изделий из него. В отчетный период завезено из России товаров на $602,9 млн. Закупки обуви, галантерейных товаров увеличены на 45%, до $71,3 млн.

На 2% выросли объемы импорта продукции химпрома (почти до $2 млрд) и леспрома (до $483 млн).

Вместе с тем, закупку стройматериалов в России Казахстан сократил на 10,3%, до $186,6 млн.

Эрнест Филипповский