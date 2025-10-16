Задержан подозреваемый в поджоге дома с двумя погибшими под Красноярском

В Емельяновском районе задержан 40-летний житель Красноярска, причастный к возникновению пожара в доме по ул. Лесная в селе Арейское, в результате которого погибла 36-летняя женщина и ее трехлетний сын. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета России по Красноярскому краю. Ранее по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 13 октября фигурант дела приехал к своей знакомой в гости. Между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание. С целью сокрытия содеянного красноярец устроил в доме пожар. В огне погибли женщина и ее сын, двухлетнюю дочь с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу.

Решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Михаил Кичанов