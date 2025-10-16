В Красноярском крае экс-полицейский похитил 2 млн рублей у вдовы участника СВО

Вдова участника СВО из Красноярского края лишилась 2 млн руб. В преступлении подозреваются бывший участковый ОМВД России по Козульскому району и сотрудница банка. Им вменяются соответственно мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничество в мошенничестве (ст. 33, ст. 159 УК РФ), рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в октябре 2024 года участковый получил информацию о гибели на СВО жителя Козульского района и положенных его супруге выплатах. Причем сведения о поступлении денег на счет вдовы ему предоставила сотрудница банка. Полицейский одолжил у потерпевшей 2 млн руб., однако не собирался их возвращать.

Фигуранты задержаны. Бывшему участковому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативных подразделений полиции.

Илья Николаев