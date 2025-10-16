Путин ратифицировал соглашения о военном сотрудничестве с Кубой и Того

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации соглашений о военном сотрудничестве с Кубой и Тоголезской республикой. Документы опубликованы на официальном сайте правовых актов.

Сами соглашения были подписаны в марте. На рассмотрение в Госдуму их внесли в августе. За ратификацию документов депутаты проголосовали единогласно.

Соглашение с Кубой заменит существующий договор, заключенный военными ведомствами стран в апреле 1997 года. Договор с Того о военном сотрудничестве был заключен впервые.