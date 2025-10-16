Число приостановивших полеты аэропортов России выросло до трех

Аэропорты Самары и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Идентичные меры, связанные с риском атаки БПЛА, также действуют в Тамбове.

Ранее аэропорт Волгограда также приостанавливал полеты. Ограничения действовали три с половиной часа.

В ночь на 16 октября также над Пензенской областью был введен план «Ковер». Согласно нему, все воздушные судна обязаны немедленно совершить посадку или покинуть район действия режима.