Рост числа приезжающих в РФ для работы мигрантов сохранится до 2030 года

Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию сохранится до 2030 года. Это объясняется потребностью в иностранной рабочей силе. Об этом сообщается в концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 года. 15 октября ее подписал президент Владимир Путин.

Как указано в документе, рост иностранных работников фиксируется в стране в том числе и из стран, у которых с Россией действует визовый режим.

Новая концепция миграционной политики состоит из девяти разделов и 46 пунктов. Особое внимание в ней уделено интеграции мигрантов, разделению традиционных российских ценностей и переселения на постоянное место жительства.