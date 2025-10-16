Самолет главы Пентагона Хегсета экстренно сел в Великобритании

Самолет министра обороны США Пита Хегсета совершил вынужденную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Инцидент произошел во время возвращения господина в США после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Самолет передал сигнал бедствия и приземлился на базе Королевских ВВС Великобритании Милденхолл. Все находившиеся на борту, включая главу Пентагона, в безопасности.

Ранее на заседании НАТО Пит Хегсет призывал партнеров увеличить закупки вооружений для Украины и анонсировал дополнительные меры против России.