Владимир Путин наградил ветерана войны Михаила Пеймера

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наградил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Пеймера из Ярославской области орденом Дружбы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Михаил Пеймер награжден за «активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи».

Михаил Пеймер, которому сейчас 102 года, прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве, командовал батареей реактивных установок «Катюша». Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Сталинграда», орденом Красной Звезды. Член Общественной палаты Ярославской области, выдвинутый ярославской областной организацией «Российский Союз ветеранов». Встречается со школьниками и студентами и делится с ними своими воспоминаниями.

