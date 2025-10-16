Аэропорты Тамбова и Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты Тамбова и Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Подобные меры связаны с риском атаки БПЛА на российские регионы.

За прошлую ночь, по информации Минобороны, над регионами России было сбито 59 БПЛА. 12 из них сбили над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской, девять — над Воронежской, четыре — над Крымом, три — над Черноым морем, по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.