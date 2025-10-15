Власти РФ будут бороться с этническими анклавами

Российские власти намерены принимать меры для борьбы с формированием этнических анклавов. Об этом указано в новой концепции миграционной политики, которая будет действовать до 2030 года. Согласно документу, в России также будут ограничивать пребывание неработающих и необучающихся членов семей мигрантов.

Новая концепция миграционной политики была принята президентом Владимиром Путиным 15 октября. Она будет действовать с 2026 по 2030 год. Документ состоит из девяти разделов и 46 пунктов. Особое внимание уделено интеграции мигрантов, разделению традиционных российских ценностей и переселения на постоянное место жительства.