Коротко о еде

16 октября в мире отмечается Международный день продовольствия. Дата приурочена к учреждению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая в нынешнем году отмечает 80-летие. Праздник призван подчеркнуть важность того, чтобы люди на Земле были обеспечены доступным и здоровым питанием. “Ъ” решил изучить, где в мире сколько еды.

Казалось бы, с развитием сельского хозяйства и мировой торговли проблема недостатка продовольствия ушла в прошлое. Однако есть страны и регионы, в которых она до сих пор на повестке дня. По оценкам ООН, на 2024 год около 673 млн человек, или 8,2% населения планеты, сталкивались с голодом. В том числе 307 млн в Африке, 323 млн в Азии и 34 млн — в Латинской Америке и на Карибах. Доля голодающих в большинстве регионов мира постепенно снижается, однако полностью проблема до сих пор не решена. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Азии и Африке дополнительно дополнительно указаны субрегионы регионы, в которых доля населения под угрозой голода выше среднемировой

Высокая продуктовая инфляция последних лет способствует тому, что 2,6 млрд человек (более четверти населения Земли) не могут позволить себе полноценное здоровое питание, разнообразное и богатое необходимыми человеческому организму микроэлементами. Эта проблема также в большей степени затрагивает страны с низким уровнем дохода, в первую очередь африканские. В большинстве развитых стран мира, европейских в частности, вопросы обеспечения питанием не вызывают большого беспокойства. Всплески озабоченности возникают, но скорее они вызваны глобальными проблемами — от обострения политической обстановки до стихийных бедствий,— способными нарушить выстроенные цепочки поставок товаров.

Группа европейских ученых провела глобальное исследование, чтобы оценить, насколько разные страны в случае чего могут самостоятельно обеспечить себя всем необходимым для здорового питания по следующим категориям продуктов: фрукты, овощи, бобовые, мясо, рыба, крахмалосодержащие и молочные продукты. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для построение инфографики использовались данные исследования Stehl, J., Vonderschmidt, A., Vollmer, S. et al. Gap between national food production and food-based dietary guidance highlights lack of national self-sufficiency. (Natural Food, июнь 2025 года)

Исследование показало, что из 186 изученных стран 154 могут самостоятельно покрыть свои потребности по двум—пяти группам продуктов. Лидером по самодостаточности оказалась Гайана — небольшое государство в Южной Америке может самостоятельно обеспечить свое население полноценным питанием. В тройку также вошли Вьетнам и Китай. А вот, скажем, Афганистан, ОАЭ, Ирак, Катар и Йемен не могут на 100% покрыть потребности ни по одной из необходимых групп продуктов. Как оказалось, во многих странах Европы не выращивают достаточное количества овощей и фруктов, в азиатских странах на первое место выходят проблемы с недостатком молочной продукции. Практически везде, за исключением государств Азиатско-Тихоокеанского региона, не вылавливают достаточно рыбы. Россия тут одно из положительных исключений. Авторы исследования отмечают, что торговля между государствами с переизбытком и государствами с нехваткой пищевой продукции помогает решать проблемы. Однако сверхзависимость от одной или нескольких стран-поставщиков может оказаться потенциально опасной. Во многих государствах ситуация с самообеспечением пищевой продукцией может быть улучшена — производить больше не невозможно, просто закупать в других странах проще и дешевле.

Излишки продовольствия — тоже проблема. По оценкам ООН, около 13% всех произведенных в мире продуктов питания портятся, не успев дойти до потребителя. Большая часть (четверть всего количества) потерь приходится на скоропортящиеся овощи и фрукты. Еще 19% пропадает в ритейле, общепите и в частных домохозяйствах. По последним оценкам, в 2022 году в мире отправили на свалку 1,05 млрд т продовольствия — около 132 кг в пересчете на душу населения. И больше всего, 79 кг на человека, выбросили из домашних шкафов и холодильников. Бедные и богатые страны при этом в среднем производят примерно аналогичный уровень пищевых отходов. Но бедные теряют больше продуктов на стадии поставки из-за плохой логистики и неразвитой инфраструктуры для хранения. В богатых странах продукты просто портятся и выбрасываются до того, как их успевают съесть — налицо сверхпотребление. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если брать абсолютные цифры, в лидеры по количеству выбрасываемой еды предсказуемо попадают две страны с миллиардным населением — Китай (108,7 млн т) и Индия (78,2 млн т). Много пищевой продукции оказывается на свалках и в других странах—лидерах по численности населения — Пакистане, Нигерии, США, Бразилии. В пересчете на душу населения картина другая. Рейтинг возглавили островные Мальдивы и Сейшелы — в этих крошечных государствах количество пищевых отходов составляет около 200 кг на человека в год. Среди крупных стран в топах — Сирия, Тунис и Египет. Последний входит в число лидеров и по общему, и по среднедушевому производству отходов — 18 млн т всего, 163 кг на душу населения. Для сравнения: в аналогичных по численности населения Филиппинах выбрасывают лишь 26 кг на человека в год. В России тоже выкидывают сравнительно немного — около 33 кг пищевых отходов на душу населения в год.

Текст: Ольга Шкуренко