Путин наградил певца Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наградил певца и композитора Александра Маршала (настоящее имя — Александр Миньков) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что награда присуждена «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Александр Маршал родился 7 июня 1957 года в Краснодарском крае. В 1987—1998 годах он был участником рок-группы «Парк Горького» (Gorky Park), где выступал как бас-гитарист и солист. Группа исполняла в основном англоязычную музыку и добилась известности как в России, так и за рубежом, в том числе в США. В 1995 году Маршал выпустил дебютный сольный альбом с русскоязычными песнями «От берега до берега».

С 2015 года Александр Маршал ведет телепрограмму «Легенды армии» на канале «Звезда». Он — заслуженный артист Российской Федерации, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За свою карьеру он неоднократно становился лауреатом премии «Золотой граммофон».