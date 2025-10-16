«Шинник» выбыл из борьбы за Кубок России

Ярославский ФК «Шинник» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в пятом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч проходил в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

Основное время игры закончилось со счетом 1:1. Единственный мяч за ярославцев забил Илья Стефанович (12), за гостей — Андрей Никитин (85). Серия пенальти закончилась со счетом 3:5. По итогам матча в следующую стадию турнира вышла нижнекамская команда. Наставник «Шинника» Артем Булойчик в ходе послематчевой пресс-конференции поздравил «Нефтехимик» с проходом дальше.

«Мы сейчас вынуждены оставить фокус только на чемпионате. У нас были хорошие моменты по началу игры, и мы действительно здорово находили свободные зоны, и наши нападающие хорошо взаимодействовали. Однако не может не влиять на ход игры забитый гол. Мы, забив мяч, немножко стали где-то играть по счету, скажем так, и уже больше рассчитывать на быстрые атаки»,— прокомментировал главный тренер.

Следующая игра «Шинника» состоится на выезде 20 октября. В рамках 15-го тура Лиги PARI черно-синие встретятся с московским «Торпедо».

Алла Чижова