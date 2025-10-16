«Рувики» и Госархив заключили соглашение о сотрудничестве

Онлайн-энциклопедия «Рувики» получит доступ к уникальным архивным материалам Государственного архива России, сообщили «Ъ» в руководстве российского аналога «Википедии». Там назвали этот шаг очень важным и заявили, что это позволит доносить до читателей «действительно достоверную информацию».

Стороны также договорились о совместной научно-исследовательской, организационной, методической, консультационной и информационной работе. «Нам важно, чтобы богатое историческое наследие России находило путь к самым разным аудиториям. Работая вместе с "Рувики", мы сможем привлечь внимание широкого круга читателей к просветительским проектам и показать ценность архивных документов в понимании прошлого и настоящего нашей страны»,— заявила генеральный директор Госархива Лариса Роговая.

«Рувики» начала работу в июне 2023 года. В основу отечественной интернет-энциклопедии легли, на момент основания проекта, все 1,9 млн статей из русскоязычной «Википедии». Авторы «Рувики» отмечали, что они не противопоставляют свое творение оригиналу. По данным самой «Рувики», за первый квартал 2025 года у интернет-энциклопедии было 22 млн уникальных пользователей. Месячная аудитория портала составляет 7 млн уникальных пользователей.