Курс доллара. Прогноз на 16–17 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Курс доллара стремительно теряет позиции в России. По итогам торгов в среду его внебиржевой курс достиг 78,62 руб./$, минимума с 24 июля. За три дня он потерял почти 3 руб., что стало сильнейшим его падением с марта этого года. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, опустился на 2,35 руб., до отметки 78,84 руб./$. Причины этого аналитики видят в активных продажах валюты экспортерами, которые в сентябре сделали неудачную ставку на рост курсов. Эффект усиливает низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|81.50-85.50
|Банк Русский Стандарт
|81.00-84.00
|«Цифра банк»
|80.00-85.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-83.00
|Банк Зенит
|83.00
|Консенсус-прогноз *
|82.60
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Основные мировые валюты могут перейти к восстановлению котировок
Тенденция к укреплению национальной валюты сохранялась в первой половине этой недели, и курс держался вблизи нижней границы диапазона 11–11,5 руб./CNY. Сейчас на динамику курса рубля влияет временный фактор смещения баланса спроса и предложения иностранной валюты в сторону ее большего предложения. Ожидаем, что в конце недели основные мировые валюты могут перейти к восстановлению котировок. Это позволит юаню сместиться к середине указанного диапазона. Этому, в частности, может способствовать фиксация инвесторами прибыли по коротким позициям в китайской валюте.
Курс рубля может дойти до 77 руб. за доллар США
Ожидания по более высокому уровню ключевой ставки и жесткости риторики регулятора пересматриваются рынком в пользу более крепкого рубля. Активность потребителей и импортеров сдержана вследствие будущего повышения налогов, дорогого кредита, а сейчас и прошедшей праздничной недели в Китае. Тем не менее в ближайшем будущем рынок учтет корректировки макроситуации и траектории монетарной политики, в ноябре-декабре сезонно возрастут потребительские и корпоративные траты, поэтому дальнейший потенциал укрепления рубля видим ограниченным. Полагаем, что курс рубля может дойти до 77 руб. за доллар США, после чего постепенно возобновится движение к 85 руб./$.
Укрепление курса на «тонком» рынке в текущем состоянии — норма
Полагаем, что доллар может остаться чуть ниже 80 руб. в ближайшие дни. Скоро состоится заседание ЦБ, во многом именно политика процентных ставок будет определять курс до конца года. Пока регулятор осторожничает и не дает четких сигналов относительно решения по ключевой ставке. Пока высокие ставки играют на руку рублю. Укрепление курса на «тонком» рынке в текущем состоянии — норма, равно как и снижение курса на 3–5 руб. за одну-две недели. На фоне низкой ликвидности рынка курс может существенно меняться.
Рубль останется в текущем диапазоне 79–81 руб./$
Текущее укрепление рубля — скорее результат «тонкого» рынка, где экспортеры активно продают свою выручку по разным причинам. В том числе это потребность в рублевой ликвидности внутри страны, выплата налогов в частности. Импортеры же, тем временем, пока снизили свою активность на фоне того, что повышенного спроса на импорт не наблюдается. Текущая высокая ключевая ставка позволяет держать депозиты на высоких уровнях и абсорбирует рублевую ликвидность. Однако стоит учитывать, что все эти факторы могут достаточно быстро развернуться и в противоположную сторону. Скорее всего, рубль останется в текущем диапазоне 79–81 руб./$, а потом начнет аккуратно ослабевать — по мере того, как аппетиты по продаже экспортной выручки у экспортеров снизятся и они решат все свои актуальные вопросы, связанные с рублевыми платежами.