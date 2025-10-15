Курс доллара. Прогноз на 16–17 октября

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Основные мировые валюты могут перейти к восстановлению котировок Тенденция к укреплению национальной валюты сохранялась в первой половине этой недели, и курс держался вблизи нижней границы диапазона 11–11,5 руб./CNY. Сейчас на динамику курса рубля влияет временный фактор смещения баланса спроса и предложения иностранной валюты в сторону ее большего предложения. Ожидаем, что в конце недели основные мировые валюты могут перейти к восстановлению котировок. Это позволит юаню сместиться к середине указанного диапазона. Этому, в частности, может способствовать фиксация инвесторами прибыли по коротким позициям в китайской валюте.

Дмитрий Рожков

директор казначейства Курс рубля может дойти до 77 руб. за доллар США Ожидания по более высокому уровню ключевой ставки и жесткости риторики регулятора пересматриваются рынком в пользу более крепкого рубля. Активность потребителей и импортеров сдержана вследствие будущего повышения налогов, дорогого кредита, а сейчас и прошедшей праздничной недели в Китае. Тем не менее в ближайшем будущем рынок учтет корректировки макроситуации и траектории монетарной политики, в ноябре-декабре сезонно возрастут потребительские и корпоративные траты, поэтому дальнейший потенциал укрепления рубля видим ограниченным. Полагаем, что курс рубля может дойти до 77 руб. за доллар США, после чего постепенно возобновится движение к 85 руб./$.

Илья Федоров

главный экономист Укрепление курса на «тонком» рынке в текущем состоянии — норма Полагаем, что доллар может остаться чуть ниже 80 руб. в ближайшие дни. Скоро состоится заседание ЦБ, во многом именно политика процентных ставок будет определять курс до конца года. Пока регулятор осторожничает и не дает четких сигналов относительно решения по ключевой ставке. Пока высокие ставки играют на руку рублю. Укрепление курса на «тонком» рынке в текущем состоянии — норма, равно как и снижение курса на 3–5 руб. за одну-две недели. На фоне низкой ликвидности рынка курс может существенно меняться.