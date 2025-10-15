«Катехон» Сухбата Афлатуни победил в главной номинации «Ясной поляны»

Философский роман «Катехон» Сухбата Афлатуни (псевдоним Евгения Абдулаева) победил в номинации «Русская проза» литературной премии «Ясная поляна». Трансляция велась на сайте премии.

В номинации «Иностранная литература» победил писатель Мо Янь и его роман «Смерть пахнет сандалом», Лауреатом премии в номинации «Молодость» стала Сания Биккина с повестью «Перемещенные».

Также на церемонии объявили победителе в следующих номинациях:

«Критика»: Дарья Мартынова, рецензия на роман «Белград»;

«Личность»: Наталия Солженицына, жена писателя Александра Солженицына;

«Пропущенные шедевры»: Исмаиль Кадарэ «Генерал мертвой армии»;

«Иностранная литература»: переводчики романа «Смерть пахнет сандалом» на русский язык Игорь Егоров (посмертно) и Кирилл Батыгин, переводчица романа Бенхамина Лабатута «MANIAC» Полина Казанкова;

«Выбор читателей»: Евгений Кремчуков «Фаюм»;

Выбор подкаста «Девчонки умнее стариков»: Ася Демишкевич «Под рекой».

Премия «Ясная поляна» вручается с 2003 года писателям, произведения которых наследуют «традиции классической литературы», отмечается на сайте премии. Ее учредили музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics. Лауреат в номинации «Современная русская проза» получает приз в 3 млн. руб., зарубежный автор-победитель получает 1,2 млн руб. В прошлом году в главной номинации победил Леонид Юзефович за повесть «Поход на Бар-Хото».