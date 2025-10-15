Путин продлил для участников СВО действие результатов школьных олимпиад

Период службы в зоне СВО не будет учитываться в сроке действия результатов школьных олимпиад. Они позволяют в течение четырех лет поступать в вузы без вступительных испытаний. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно документу, в сроки действия результатов олимпиады также не будут включены периоды прохождения военной службы по призыву, по мобилизации, по контракту, а также выполнение задач по «отражению вооруженного вторжения на территорию РФ». Изменения внесли в ст. 71 закона «Об образовании».

Проект поправок внесли на рассмотрение депутаты ЛДПР. В пояснительной записке законопроекта говорилось, что существовавшая редакция статьи «ставит в неравное положение» победителей и призеров олимпиад, участвующих в боевых действиях. В январе они вносили аналогичную инициативу про «заморозку» срока действия сертификата ЕГЭ на время армейской службы.