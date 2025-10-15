В Волгограде Росздравнадзор потребовал временно закрыть сеть аптек «Гамма»

В Волгограде Росздравнадзор попросил суд привлечь ростовскую сеть аптек «Гамма» к административной ответственности. 19 мая этого года надзорное ведомство выдало предписание об исправлении ранее обнаруженных нарушений.

Через месяц надзорный орган в очередной раз проверил работу аптеки по ул. Краснополянская, д. 44, поскольку фармацевты не успели устранить нарушения. Проверка показала грубые нарушения учета и продажи лекарств. Речь идет, в частности, о неправильно заполненных бланках, отсутствии на них специальных печатей, реализации рецептурных препаратов в объеме, который значительно превышает указанные в рецептах сроки лечения.

Также проверяющие выяснили, что с 17 июня по 21 июня рецептурные препараты Прегабалин, Тропикамид и Трамадол реализовывались по недействительным рецептам, выдачу которых якобы обеспечило ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28». Арбитражный суд Волгоградской области 30 сентября постановил приостановить деятельность ООО «Гамма» на 45 суток. В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано.

