Фуры теряют грузы

Автоперевозчики фиксируют рост цен и оживление интереса к внутрироссийским направлениям. Но удорожание услуг объясняется массовым уходом компаний с рынка из-за роста затрат, высокой ключевой ставки и прошлогоднего демпинга, в то время как увеличения спроса, выраженного в росте предложения грузов, пока не наблюдается. На международных направлениях прибавляет экспорт, в то время как импорт, пусть и отчасти поддержанный высоким сезоном, не показывает серьезного роста. Ситуация осложняется проблемами на границе Китая с Казахстаном и Польши с Белоруссией, хотя участники рынка и ожидают улучшения ситуации до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рост от разорения

Средние ставки на внутренние грузоперевозки автотранспортом в третьем квартале продолжили расти, следует из данных биржи грузоперевозок ATI.SU. В течение квартала цены на перевозки с полной загрузкой (FTL) по 100 популярным направлениям прибавили 16,4%, в годовом выражении рост составил 9%. Директор по управлению данными «Монополии» Александр Отрощенко также отмечает ощутимый рост тарифов по всей России в третьем квартале, а в сентябре — рекордные с начала года темпы: 4,2% к августу и 8,7% год к году.

Наблюдается и рост количества заявок на перевозку — у ATI.SU по внутренним направлениям он составил 16% ко второму кварталу и 39% к показателю годом ранее.

Однако, отмечает основатель ATI.SU Святослав Вильде, компания связывает динамику «не с восстановлением спроса, а с тем, что грузовладельцам стало сложнее находить перевозчиков напрямую».

Реальный объем грузов во внутренних перевозках не увеличился, соглашается заместитель гендиректора по логистике NC Logistic Артем Васканян. Более того, объем перевозимых грузов демонстрирует тенденцию к снижению, подчеркивает заместитель исполнительного директора «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова, отмечая, что в первом полугодии выручка в отрасли сократилась на 5%. «Рынок грузоперевозок остается недогруженным, при этом коммерческих предложений по свободному транспорту достаточно, чтобы выбирать наиболее выгодные варианты»,— говорит господин Васканян.

В третьем квартале предложение транспорта продолжило уменьшаться, рассказывает Святослав Вильде: по примерным оценкам, заметная часть перевозчиков в этом году ушла с рынка, процесс закрытия компаний продолжается.

«Для многих ситуация остается непростой, в первую очередь из-за низких ставок,— говорит он.— Проблем добавляют дорогие кредиты и частые нарушения сроков платежей со стороны контрагентов». «И конечно, ценовой демпинг в 2024 году не обернулся успехом, когда снижение тарифа достигало 30%»,— добавляет Мария Мартынова, оценивая количество поставщиков, уходящих в этом году с рынка, в 30%. Гендиректор «ТрансГИД» Ксения Черникова также объясняет рост тарифов на внутрироссийских перевозках сокращением предложения, а не увеличением реального спроса. Заместитель гендиректора ПЭК Андрей Мякин говорит и о массовых возвратах техники: «По данным Объединенной лизинговой ассоциации, за первое полугодие лизингодатели получили обратно более 30 тыс. автомобилей от перевозчиков, что составляет порядка 8,7% всего парка магистральных тягачей в стране».

Контроль сдерживает импорт

На международных направлениях, по данным ATI.SU, в третьем квартале тенденции снова изменились, лучшую динамику показал экспорт: число заявок на доставку грузов за рубеж выросло на 49% к прошлому году и на 47% ко второму кварталу, цены за квартал поднялись на 10%. Количество заявок на перевозки из РФ росло на 8% в третьем квартале — в первую очередь за счет экспорта, соглашается Ксения Черникова. В четвертом квартале она прогнозирует увеличение на 10% за счет переориентации потоков через Дальний Восток и Монголию.

В импортных перевозках после роста во втором квартале наметилась тенденция к снижению количества заявок, отмечают в ATI.SU, хотя по итогам девяти месяцев сохраняется позитивная динамика, в плюсе и ставки.

«Во многом негативную тенденцию в импортных перевозках определил Казахстан (минус 57% по количеству заявок в годовом выражении)»,— уточняют в ATI.SU. Импорт просел из-за проблем на границе с Казахстаном (см. “Ъ” от 2 октября) и прибавил всего 1% в третьем квартале, подсчитала госпожа Черникова: «На четвертый квартал ожидается коррекция всего на 2–3%».

Казахстан остается узким горлышком из-за перебоев с транзитом, бюрократических и политических сложностей, которые затрудняют логистику, подтверждает коммерческий директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев. Средний срок доставки из Китая транзитом через Казахстан, рассказывает Андрей Мякин, с начала сентября к началу октября увеличился на 50%, до 42–45 дней. Гендиректор «Транссертико» Александр Соболев прогнозирует, что проблемы с импортом через Казахстан сохранятся как минимум до конца декабря, а скорее всего, перейдут на 2026 год.

Помимо этих сложностей, говорит господин Соболев, наблюдается серьезное ужесточение контроля грузов со стороны ЕС, а также участившиеся случаи разворота груза даже в тех случаях, когда он не подпадает под санкции: «Возить грузы из ЕС становится более рискованно».

Директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов отмечает, что усиление контроля со стороны Польши за всем транспортом после открытия границы с Белоруссией и ситуация в Казахстане кардинально изменили международную логистику. «Тарифы на перевозку грузов из Европы в РФ выросли в два раза по сравнению с августом, из Китая в РФ — более чем на 25% по сравнению с сентябрем, из РФ в Казахстан — на 15–20% в сравнении с августом»,— говорит он. По словам господина Мякина, стоимость автоперевозок между Китаем и Россией увеличилась на 20% по сравнению с прошлым месяцем, до $10–11 тыс.

Несмотря на небольшой спад относительно прошлого года, спрос на импорт из Китая остается высоким, отмечает Ксения Черникова, поэтому на рынке появляется все больше предложений на автоперевозки через Монголию, а также на маршруты, где не присутствуют третьи страны. Спрос на доставки из Китая вырос на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, оценивает заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрий Хрущалев.

2,5 миллиарда тонн составил объем внутрироссийских коммерческих автоперевозок в 2024 году, по данным M.A. Research.

Виды на конец года

«В четвертом квартале и на протяжении следующего года мы видим риск возникновения дефицита перевозчиков,— отмечает Андрей Мякин.— В условиях резкого роста себестоимости доставки (особенно существенно — на 5% к сентябрю — увеличились топливные расходы, составляющие порядка 30% от себестоимости перевозки) предстоящая отмена патентной системы налогообложения повысит финансовую нагрузку на тысячи компаний по всей стране».

С высокой вероятностью ставки на внутрироссийские автоперевозки продолжат рост, полагает Михаил Коптев,— как минимум в первой половине четвертого квартала. По его словам, предложение остается ограниченным, а сезонный фактор может дополнительно подстегнуть число заказов. «Тем не менее реального восстановления платежеспособного спроса пока не наблюдается»,— подчеркивает господин Коптев. Александр Соболев прогнозирует, что в четвертом квартале цены продолжат расти, в том числе из-за высокого сезона, «который будет особенно жарким, если примут предложение о повышении НДС с 2026 года до 22%».

В международных автоперевозках до конца года сохранится положительная динамика, полагает руководитель отдела логистики СЛК Алексей Захудалин: «В преддверии новогодних каникул мы увидим рост объемов автоперевозок по импортным направлениям». «Спрос на импорт из Китая сохранится высоким, особенно на фоне продолжающейся адаптации логистических маршрутов в обход проблемных направлений,— продолжает Михаил Коптев.— Наибольшую активность традиционно покажут направления с высоким потребительским спросом перед праздниками». Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская отмечает начинающееся оживление рынка и предполагает, что к четвертому кварталу рынок международных перевозок увидит рост — «и благодаря высокому сезону в преддверии Нового года, и в связи с крепнущим трендом на снижение курса доллара по отношению к рублю».

Наталья Скорлыгина