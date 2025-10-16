Особое настроение

Какие парфюмерные композиции стоит выбирать для ароматизации помещений и по каким критериям — рассказывает «Коммерсантъ Стиль».

Ничто не передает дух осени так, как аромат: запах пряных яблок, жженого сахара, прелой листвы — атмосфера уюта и спокойствия. Цифры статистики показывают, что именно осенью продажи свечей резко возрастают — на четвертый квартал приходится треть годового объема продаж, причем многие бренды начинают «расти» уже в сентябре.

Евгений Гор



Осенние свечи, как и любой парфюм, не просто приятно пахнут, а дарят эмоции и воспоминания. Евгений Гор, основатель марки Ucandles, говорит: «Осень — это время переходного состояния, когда мы внутренне сопротивляемся холоду и пытаемся удержать ускользающее тепло. В этот период я рекомендую ароматы, которые служат мостиком между летом и зимой. Идеальны цветочные композиции и ноты сладкой выпечки — они дарят то самое уютное, теплое настроение, которого так не хватает. Но важнее даже не аромат, а сам огонь. Когда темнеет рано, пламя свечи в баночке создает особую атмосферу — ту самую, винтажную, интимную и глубокую».

Выбрать правильную свечу, с одной стороны, несложно — просто нужно плыть по течению своего эмоционального состояния и «не мудрствовать лукаво». Однако эксперт подчеркивает, что за кажущейся простотой скрываются нюансы, которые определяют характер и долговечность вашего приобретения. «Я бы выделил три ключевых аспекта: фитиль, состав воска и, конечно, визуальная гармония»,— говорит Евгений. И советует свечи из высококачественного парафина или соевые с хлопковым фитилем. «Деревянный фитиль сильнее перегревает воск, а смешанные составы я, как правило, обхожу стороной — трудно быть до конца уверенным в качестве»,— добавляет он.

Роман Романенко



Роман Романенко, парфюмерный эксперт компании «Рив Гош», рекомендует обратить внимание на поверхность воска — она должна быть ровной, и в воске не должно быть каверн (застывших пузырьков воздуха). «Фитиль должен быть расположен строго в центре, так как он будет плавить воск вокруг себя ровным кругом и смещение его к какому-либо краю может разогревать внешний стакан свечи,— говорит он.— На поверхности свечи могут образовываться капли экстракта — такое бывает у свечей со сверхмощной ароматической композицией. Воск качественной свечи блестящий, ровный, гомогенный, без застывших пузырьков воздуха». И еще интересный нюанс: прозрачный стакан обеспечит больше яркости, а непрозрачный даст более рассеянный свет во время горения — решайте, в каком помещении, когда и по какому поводу свеча будет зажигаться.

В «будуарную» зону Роман советует подобрать более интенсивные ароматы ориентального или даже гурманского характера с нотами ванили, теплых пряностей, например корицы, насыщенных экзотических цветов или фруктов, тогда как для занятия йогой или медитации — ароматы скорее невесомые, например с нотами зеленого чая, белых цветов и мускуса. В офисе (если позволяют правила противопожарной безопасности) рекомендуются бодрящие композиции с цитрусами, умеренными древесными и ароматическими нотами (бергамот, мандарин, пало санто, кедр).

