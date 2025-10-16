Пентагон заглянул в будущее

В Вашингтоне в ходе ежегодной выставки AUSA продемонстрировали процесс подготовки американской армии «к войнам будущего» — с беспилотниками вместо пилотируемых аппаратов и машинными алгоритмами вместо операторов. По мнению профильных оборонных изданий, AUSA 2025 стала витриной новой концепции «умной армии», где данные и искусственный интеллект начинают играть ту же роль, что когда-то бронетехника и авиация.

15 октября в Вашингтоне завершилась выставка Ассоциации армии США (AUSA 2025) — одно из ключевых событий американской оборонной отрасли, приуроченное к 250-летию вооруженных сил. Ее посетили около 44 тыс. человек из 92 стран (включая участников и зрителей), а экспозиция насчитывала более 750 образцов — от бронетехники и артиллерии до систем искусственного интеллекта (ИИ) и противодроновых решений.

Открывая мероприятие, министр армии Дэниел Дрисколл заявил, что «в будущих конфликтах победу будет определять не численность войск, а скорость обработки данных и взаимодействие человека с машиной». А начальник штаба сухопутных войск генерал Рэнди Джордж обозначил приоритеты модернизации: повышение живучести подразделений, совершенствование медицинской эвакуации и развитие систем радиоэлектронной борьбы и логистики. По оценке Breaking Defense, обе речи задали выставке общий тон: опыт Украины и Ближнего Востока «становится отправной точкой для новой доктрины сухопутных войск США».

Особое внимание участники AUSA 2025 уделили борьбе с беспилотниками. Компания V2X представила мобильный комплекс Tempest с радарами и пусковыми установками для поражения малых целей. DZYNE Technologies показала версию подавителя Dronebuster для бронетехники, способного обнаруживать и глушить до 30 дронов одновременно.

Заметный интерес вызвали и решения в области ИИ и вычислений «на периферии» — технологий, позволяющих обрабатывать данные не в командных центрах, а непосредственно на борту техники и дронов. Mercury Systems представила систему автоматического распознавания целей ATR, анализирующую видеопотоки, тепловизионные и радарные данные в реальном времени. Платформа совместима со стандартами FACE и CMOSS и может интегрироваться в различные типы военной техники. Lantronix показала Edge AI Drone Platform — разведывательный комплекс, созданный совместно с Gremsy и Teledyne FLIR, способный выполнять картографирование и обработку изображений прямо на борту.

Среди крупных премьер выделялся автономный вертолет Sikorsky S-70UAS U-Hawk — беспилотная версия известного Black Hawk. Кабина пилотов заменена на грузовой отсек с выдвижным трапом и створчатыми дверями, что увеличило полезный объем в сравнении с изначальной версией более чем на четверть. Машина рассчитана на транспортировку грузов и дронов, поддержку сухопутных войск и взаимодействие с наземными роботизированными системами. По данным производителя, дальность действия вертолета — до 3 тыс. км, а время работы — до 14 часов. Первый полет ожидается в 2026 году.

Anduril Industries представила модульную систему смешанной реальности EagleEye, создаваемую в рамках программы SBMC армии США. В линейке — очки и шлемы с интегрированным HUD, пространственным звуком и алгоритмами Lattice AI, способными формировать трехмерную картину поля боя. На дисплей выводятся позиции своих войск и противника, маршруты, навигация и видеопотоки с камер. Устройства разрабатываются совместно с Oakley, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Gentex; первые поставки запланированы на второй квартал 2026 года.

Как отмечает Army Recognition, AUSA 2025 показала, что армия США переходит от демонстраций к практическому внедрению технологий. По сути, выставка стала витриной новой концепции «умной армии», где данные и искусственный интеллект начинают играть ту же роль, что когда-то бронетехника и авиация.

