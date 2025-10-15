В России отремонтируют 28 тыс. км дорог в 2025 году

Строительство дорог в России в 2025 году идет с опережением плана на 29%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину во время совещания с правительством. Он пообещал, что за год в стране отремонтируют 28 тыс. км дорог. По его словам, это будет примерно на 4 тыс. км больше, чем в 2024 году. Успехи он связал с достаточным финансированием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что в России планируется довести до нормативного состояния не менее 85% федеральных трасс, опорных дорог и дорог крупнейших городских агломераций. Кроме того, доля региональных трасс, которые должны отвечать требованиям всех нормативных документов, должна к тому моменту составлять не менее 60%.

Президент поручил не останавливать развитие дорожной инфраструктуры, ведь от этого зависят миллионы российских граждан. Его слова прозвучали в преддверии Дня работников дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.