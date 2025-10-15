В Дагестане директора энергокомпании арестовали за мошенничество в особо крупном размере

Суд арестовал генерального директора дагестанской компании «Каспэнергосбыт» по подозрению в хищении средств у «Россетей Северный Кавказ» и фальсификации решения собрания акционеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Следственного комитета.

По информации ведомства, руководителю энергосбытовой компании предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов общего собрания акционеров.

«По ходатайству следователя следственного управления судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко