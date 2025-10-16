Конституционный суд изучит проблему «наблюдателей-двойников»

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу Евгения Боброва, которого в 2023 году не пустили в участковую избирательную комиссию (УИК) в качестве наблюдателя, поскольку он оказался приписан к другому участку. Господин Бобров просит КС проверить положения федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав», которые касаются процедуры назначения наблюдателей и, в частности, запрещают одному и тому же лицу выполнять эту работу на двух и более участках.

Как рассказал “Ъ” заявитель, он был наблюдателем от кандидата Рустама Беширова, который баллотировался в депутаты Богородского городского округа (Московская область) от КПРФ. Однако на участок Евгения Боброва не пустили, поскольку его фамилия отсутствовала в списке наблюдателей. Председатель территориального избиркома (ТИК) объяснила господину Боброву, что он был направлен наблюдателем на другой участок от Российской партии пенсионеров. Сам заявитель уверяет, что не знает, каким образом его данные попали к «пенсионерам», и даже жаловался на этот счет в прокуратуру, но безуспешно.

Суды различных инстанций не увидели бездействия ТИК, поэтому экс-наблюдатель обратился в КС. В своей жалобе он указывает на существование правовой неопределенности в случае назначения одного и того же лица наблюдателем в две разные комиссии при отсутствии установленной процедуры действий ТИК в этой ситуации. Господин Бобров полагает, что в случае установления подобного факта комиссия должна немедленно известить заинтересованные лица, выяснить обстоятельства такого назначения и устранить нарушение до первого дня голосования.

Электоральный юрист Олег Захаров сомневается в том, что КС обнаружит в этой истории повод для корректировки закона, поскольку поиск «наблюдателей-двойников» — это «неразумное использование времени и ресурсов». Эксперт напоминает, что в таких случаях комиссии решают вопрос просто технически — чей список поступил раньше, в том наблюдатель и остается: «И вряд ли этот порядок можно считать сколько-нибудь дискриминационным». При этом заявитель рискует оказать медвежью услугу партиям и кандидатам, поскольку КС может потребовать от них прикладывать к списку потенциальных наблюдателей еще и согласие каждого из них, что кратно усложнит и без того непростую процедуру «заведения» наблюдателей в УИК, добавляет господин Захаров.

Ксения Веретенникова