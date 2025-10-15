Доходам спрогнозировали рост

В следующем году москвичи в среднем будут получать 197 тыс. руб. в месяц. Такие цифры заложены в прогнозе столичного правительства. Власти предполагают, что к 2028 году средние оклады дойдут до 231 тыс. руб.

Директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Сергей Аксенов отмечает, что одна из причин подобного роста — индексация зарплат в бюджетных учреждениях: «Прогноз мэрии Москвы, где указана средняя зарплата в 197 тыс. руб. на 2026 год, прямо указывает на ожидание устойчивого роста доходов населения. Он будет обусловлен индексом зарплат в бюджетном секторе и на крупных предприятиях, дефицитом квалифицированных кадров во многих отраслях, а также общим ростом экономики и деловой активности в столице. Если ориентироваться на этот прогноз и рост 8% по сравнению с текущим уровнем, то медианная зарплата с высокой долей вероятности покажет схожую позитивную динамику».

На данный момент медианные зарплаты программистов могут превышать 300 тыс. руб. в месяц, следует из данных Superjob. До таких же значений иногда доходят доходы сборщиков мебели. Чуть меньше получают сварщики: минимальное предложение в Москве — 130 тыс. руб., максимальное — 250 тыс. руб. В целом за последние девять лет доходы ряда рабочих профессий, в том числе швей и кондитеров, выросли в два с половиной раза.

Руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова считает, что при анализе доходов населения нужно ориентироваться именно на подобные предложения. А прогноз социально-экономического развития столицы на 2026 год показывает средние зарплаты только со стороны топ-специалистов:

«Средние зарплаты даже по одному городу — это цифра, которую практически бессмысленно интерпретировать.

Для понимания того, что с ними происходит, лучше, конечно, ориентироваться на обзоры, индексы и медианное значение по конкретной профессии. Это особенно важно в Москве, где очень большое количество топ-персонала, и эти показатели ничего не скажут человеку, работающему в "Пятерочке", при этом будут как-то пересекаться с окладом, например, квалифицированного рабочего.

В целом сейчас топ-10 самых высоких медианных зарплат российского рынка труда, так или иначе, на две трети будет состоять из программистов, пятая часть — это какие-то другие профессии в IT, еще некоторая доля буде приходиться на врачей. Если говорить про топ малооплачиваемых специальностей, то это секретари, которых сейчас практически полностью заменил искусственный интеллект, офис-менеджеры, охранники, кассиры, лаборанты».

В прогнозе также указывается предполагаемый средний прожиточный минимум в Москве. В 2026 году он может составить чуть больше 25 тыс. руб. К 2028-му — поднимется до 27,5 тыс. руб.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель