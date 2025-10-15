Минфин РФ раскритиковал подход «Татнефти» к трудноизвлекаемым запасам

Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов раскритиковал подход татарстанской компании «Татнефть» в использовании термина трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ). Об этом господин Сазанов рассказал в ходе Российской энергетической недели, передает «РБК».

По мнению замглавы министерства, ТРИЗы уже существуют в большом числе сфер, среди которых газ, редкоземельные металлы и железнорудное сырье.

«Так мы доберемся до ТРИЗов в добыче воды, наверное. Остается только понять, для меня это до сих пор загадка, что же такое ТРИЗы? Пока это как лабубу у детей: что-то очень непонятное, но интересное», — заявил господин Сазанов.

Алексей Сазанов также рассказал, что «Татнефть» в обсуждениях с Минфином РФ относит к трудноизвлекаемым запасам низкодебетные скважины, что противоречит подходу, связывающему ТРИЗы с применением новых технологий добычи.

«Какие там технологии? <...> Все давно знают, как бурить низкодебетные скважины», — сообщил замглавы Минфина РФ.

С помощью низкодебетных скважин можно добывать небольшой объем жидкости или газа. Такие типы скважин характеризуются низким уровнем производительности.

Диана Соловьёва