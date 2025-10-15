Экспортеры поддержали рубль

Рубль уверенно укрепляет свои позиции на российском рынке. Курс юаня впервые с начала августа опустился ниже уровня 11 руб./CNY, с начала недели потеряв более 3%. Курс доллара снизился на 3,8%, до 78,67 руб./$, минимума с 24 июля. Обвал курсов ведущих валют вызван активизацией продажи выручки экспортерами, которые в предшествующие месяцы предпочитали аккумулировать ее на своих счетах. При этом до конца года аналитики ожидают ослабления рубля, хотя и в менее значительном масштабе, чем прогнозировали раньше.

Масштабная игра на понижение против ведущих мировых валют на российском валютном рынке продолжается третий день подряд. 15 октября курс юаня на торгах Московской биржи впервые с начала августа опустился ниже 11 руб./CNY. В ходе торгов он достигал отметки 10,95 руб./CNY, минимума с 23 июня. По итогам основных торгов курс остановился на отметке 10,98 руб./CNY, что на 10 коп. (0,85%) ниже значений предыдущего дня. С начала недели юань подешевел на 35 коп. (3,1%), что стало сильнейшим падением за три дня с начала августа.

Курсы «токсичных» валют снижались на внебиржевом рынке еще интенсивнее.

Согласно данным информационного сервиса МФД, курс доллара опускался до отметки 78,2 руб./$, минимума с 24 июня. К концу дня курс остановился на отметке 78,65 руб./$, что на 2,96 руб. (3,6%) ниже значения закрытия пятницы.

Курс евро откатился к отметке 91,27 руб./€, потеряв за три дня 3,61 руб. (3,8%).

Снижение курсов происходит при высокой активности инвесторов. Так, объем биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» на этой неделе составлял 110–160 млрд руб. в день, более чем вдвое превысив показатели предшествующей недели. Как считают опрошенные аналитики и участники рынка, это связано с активной продажей валюты со стороны экспортеров, которые в августе и сентябре активно наращивали валютные позиции.

По данным Банка России, в августе валютные средства корпоративных клиентов банков выросли на $3 млрд, до $117 млрд, максимума с сентября 2024 года. Как считает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, в сентябре аккумулирование средств продолжилось в расчете на сохранение позитивного геополитического фона и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ быстрыми темпами.

Однако к октябрю ситуация заметно изменилась. Как отмечает господин Евстифеев, «ставка на оба этих фактора не оправдалась, поэтому продажи валюты могли усилиться». «Не до конца ясно, какие схемы Евросоюз может прикрыть в новом пакете санкций. Потому экспортеры сокращали вложения в валюту»,— рассуждает источник “Ъ” в крупном банке.

Сохранение высокой ключевой ставки делает рубль привлекательной валютой для инвестирования. При этом, как отмечает директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков, усиливается давление на кредитование и импорт. «Допускаю, что экспортеры продают выручку для обслуживания рублевых кредитов, ставки по которым остаются высокими и создают проблемы компаниям»,— отмечает источник “Ъ” на финансовом рынке.

Эффект усиливает низкий спрос на валюты как со стороны населения в связи с завершением отпускного периода, так и со стороны импортеров.

«Восстановление импорта, сдерживаемого сохраняющейся слабостью внутреннего спроса, идет медленно, в том числе из-за продолжающейся жесткой денежно-кредитной политики ЦБ»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

По оценке господина Евстифеева, текущий курс на 10–15% ниже фундаментально обоснованного уровня. Поэтому по мере активизации импортеров и в случае продолжения цикла снижения ключевой ставки рубль начнет терять позиции. Как считает Богдан Зварич, до конца осени курс юаня может вернуться в диапазон 11,5–12 руб./CNY, а курс доллара — в диапазон 82–86 руб./$. При этом до конца года тенденция на ослабление национальной валюты сохранится, что позволит курсу китайской валюты подняться выше 12 руб./CNY, а курсу доллару перейти в район 86–87 руб./$. По мнению Дмитрия Рожкова, мощный драйвер для девальвации — полное обнуление обязательной продажи валютной выручки экспортерами. «Чтобы он мог реализоваться, ключевая ставка должна быть ниже, чтобы у крупных игроков ушел излишний соблазн конвертировать свои доходы в рубли»,— отмечает он.

