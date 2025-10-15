«Парма» одержала победу в первом матче международного турнира

В турнире Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup «Бетсити Парма» обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой пермской команды со счётом 91:84.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Террелл Картер, набравший 24 очка и совершивший семь подборов. 23 очка и шесть подборов на счету Александра Захарова.

В общей сложности участие во внутрисезонном международном турнире принимают шесть российских клубов и две команды из Европы. Помимо «Уралмаша» и «Зенита», сыграют казанский УНИКС, московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа», сербская «Мега».

Следующую игру подопечные Евгения Пашутина проедут в Перми в рамах чемпионата Единой Лиги в субботу против саратовского «Автодора».