У владельцев Geely подгорает на ходу

Geely не будет оказывать гарантийную поддержку авто, ввезенным в Россию неофициально. Неисправности двигателя, о которых сообщили Telegram-каналы, автовладельцам придется устранять самостоятельно. Речь о якобы десятках владельцев моделей Geely Monjaro, Cityray и Boyue Pro 2025 года выпуска. В ряде случаев водители не проехали на новой машине и 500 км. Некоторые авто ввезены по параллельному импорту на физлиц. Как рассказали “Ъ FM” в пресс-службе Geely Motors, гарантийное обслуживание осуществляется только в отношении автомобилей, реализуемых официальными дилерами. То есть модели Cityray и Boyue Pro, которые ввозятся в Россию только альтернативными маршрутами, поддерживать не будут.

При этом в Geely Motors заявили, что фиксируют единичные обращения по Monjaro и проводят ряд сервисных кампаний, в частности, обновляют программное обеспечение блока управления двигателем. Самостоятельный ремонт обойдется автовладельцам в круглую сумму, заметил старший менеджер автосервиса Fit Service «Бутово» Артем Шмигирёв: «Говорить о том, что это заводской брак, очень рано, во-первых, потому что нет экспертизы, почему и что происходит. У кого-то это случается на 1 тыс. км пробега, у кого-то — на 60 тыс. км, у кого-то — на 120 тыс. км. Соответственно, у кого-то прогорел клапан головки блока цилиндров, у кого-то — поршень в блоке цилиндров. Можно только делать какие-то предположения. Одно из самых простых — вышла из строя топливная аппаратура. Например, топливная форсунка начала подавать больше бензина в камеру сгорания, что привело к прогару поршня либо клапана. Дело может быть и в некачественном топливе.

При этом такой ремонт не из дешевых. В зависимости от того, что успело произойти в двигателе, он может стоить и 200 тыс. руб., и 300 тыс. руб., и даже до 0,5 млн руб. может ценник доходить».

В сервисных центрах Geely “Ъ FM” рассказали, что массовых проблем с двигателями у машин китайского бренда не фиксируют, и статистика поломок по машинам, которые продаются через официальных дилеров и через посредников, одинаковая. Правда, те, кто везет машину из Китая самостоятельно, все равно рискуют намного больше, напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «К большому сожалению, гарантии на машины, которые привозятся параллельным импортом, не поддерживаются. Но, с другой стороны, я бы на месте компании Geely обратил бы на это внимание, для того чтобы сохранить свое реноме, и согласовал какие-то работы с головной компанией. Но они вправе поступать и таким образом.

Гарантии предоставляют продавцы на свой страх и риск. На риск идет и покупатель, приобретая машину, которая поставляется параллельным импортом обычно дешевле, а иногда даже существенно, нежели официально импортируемые.

Вот в случае с Geely Monjaro с самого начала машины продавались официально. Те, кто хотел сэкономить 1 млн руб. и более, везли их посредством параллельного импорта и, соответственно, брали риски на себя. Здесь я всех предупреждаю, что, в конце концов, никакой гарантии можно и не получить, несмотря на то, что она предлагается направо и налево. Иногда такое предложение как раз сопровождает продажу автомобиля какими-то независимыми импортерами, сомнительными автосалонами, которых существует немалое количество».

Между тем в Москве модели Geely в топе по спросу, сообщает «Автостат». На первом месте — Belgee X50, который собирается на базе Geely Coolray, на втором — Geely Monjaro.

Юлия Савина