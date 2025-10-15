В Северной Осетии таможенники изъяли партию сигарет на 1,3 млн рублей

Таможенники Северной Осетии задержали 51-летнего иностранца, который вез из Грузии почти тысячу блоков сигарет стоимостью свыше 1,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Тайник с табачными изделиями обнаружили в пассажирском автобусе, прибывшем из Грузии. Под полом и за обшивкой потолка транспортного средства нашли 986 блоков сигарет общим весом 600 кг.

Задержанный утверждал, что спрятал табачные изделия в автобусе и вез их в Россию для личного использования.

Транспорт и товар конфисковали. По информации Федеральной таможенной службы, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за контрабанду.

Валентина Любашенко