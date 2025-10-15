Автоторг здесь неуместен

Администрация Пермского муниципального округа обратилась с иском к экс-депутату городской думы Игорю Кульпину. Муниципалитет считает, что господин Кульпин использует не по назначению принадлежащий ему земельный участок площадью 1,05 га. Так, земля была предоставлена под размещение промышленных предприятий, но на ней располагается автомагазин. Ответчик, как полагают в администрации, нарушает земельное законодательство. С Игорем Кульпиным связаться не удалось. Эксперты говорят, что за это ему может быть назначен штраф, а в определенных случаях не исключено и изъятие участка.



Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Заявление администрации с иском к индивидуальному предпринимателю Игорю Кульпину было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 11 сентября текущего года. Как следует из документов суда, муниципалитет требует в течение десяти дней прекратить использование принадлежащего ему земельного участка площадью чуть более 1 га не по целевому назначению. Из находящихся в общем доступе документов следует, что специалисты администрации провели осмотр участка, вид разрешенного использования которого — «под промышленные предприятия». В результате выездного обследования было установлено, что в границах этой территории располагается магазин с вывеской «Автомасла». В администрации считают, что такая ситуация нарушает законодательство.

Ранее иск был направлен в Пермский районный суд, но затем перенаправлен по подсудности в арбитраж, поскольку ответчиком является индивидуальный предприниматель и спорный земельный участок используется в предпринимательской деятельности. Рассмотрение дела начнется 23 октября текущего года.

Бизнесмен, ветеран боевых действий в Афганистане Игорь Кульпин был депутатом городской думы в 2006–2011 годах. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», господин Кульпин является руководителем регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и генеральным директором АО «Механический завод». В качестве ИП указан соучредителем ООО «Финансово-правовое агентство „Институт реализации права“».

Весной 2024 года краевое мин­имущество обращалось в суд с исковым заявлением к Игорю Кульпину с требованием устранить препятствия в пользовании земельным участком на шоссе Космонавтов, 312. Требования были обусловлены реконструкцией участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино и связаны с устранением нарушений законодательства и необходимостью соблюдения градостроительных норм и правил при строительстве объектов. Речь шла о строительстве магазина на шоссе Космонавтов, 312, в деревне Хмели. Часть объекта была расположена на участке, находящемся в региональной собственности. Другая часть строения размещается на территории Игоря Кульпина. Кроме того, на момент подачи искового заявления разрешения на возведение магазина у ответчика не было. В итоге суд прекратил производство по делу, поскольку требования министерства были исполнены добровольно. Земельный участок, находящийся в собственности Пермского края, был освобожден от нестационарного торгового объекта.

Адвокат Ярослав Шицле из юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» отмечает, что ответственность за использование земельного участка не по целевому назначению предусматривается ст. 8.8 КоАП РФ. За это граждан могут оштрафовать на сумму от 0,5% до 1% кадастровой стоимости участка. Если суд удовлетворит требования к Игорю Кульпину как к ИП, то штраф будет от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости. «Учитывая, что площадь спорного земельного участка составляет более 1 га и он расположен на территории с промышленным видом разрешенного использования, его кадастровая стоимость может быть весьма значительной»,— предполагает господин Шицле.

При этом законодательство пре­дусматривает и повторное привлечение к административной ответственности в случае неустранения нарушения. «Однако штрафом в этом случае могут не ограничиться, более серьезные последствия связаны с возможностью принудительного прекращения права на земельный участок и его изъятия,— говорит экс­перт.— Согласно этим нормам, земельный участок может быть изъят у собственника в случае использования его с грубым нарушением правил рационального использования земли, установленных земельным законодательством». В то же время он отмечает, что такое возможно лишь в случае длительного не­устранения собственником нарушений. «Важно подчеркнуть, что изъятие происходит не безвозмездно, а именно через механизм продажи на торгах, при этом бывший собственник получает вырученные от продажи средства за вычетом расходов на их организацию и проведение»,— добавил Ярослав Шицле.

Юлия Духина