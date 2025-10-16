Динамический тариф за парковку запустил принцип домино

Каршеринг «СитиДрайв» установил доплату за завершение аренды в зоне платной парковки в центре Санкт-Петербурга. Со вчерашнего дня стоимость парковки на ряде улиц города выросла в пиковые часы в 3,6 раза. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что рост тарифов коснется и других компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На самых востребованных у автомобилистов улицах Петербурга час стоянки теперь стоит 360 рублей, следует из новых тарифов паркинга. На менее популярных улицах они составляют 280, 200 или 100 рублей в час.

Кроме почасовой оплаты, подорожали абонементы на месяц и год. Плата за месяц аренды места выросла с 20 до 32,5 тыс. рублей, а годовой — с 179,5 до 352 тыс. рублей. Стоимость льготного годового абонемента увеличилась с 1,8 до 2,6 тыс. рублей. Как объяснили в комитете по транспорту города, нововведения направлены на стимулирование жителей к использованию общественного транспорта. На вопрос «Ъ-СПб», на сколько процентов ожидается рост пассажиропотока, в комтрансе ответить не смогли, однако уверили, что с нагрузкой трамваи, автобусы, троллейбусы и метро справятся и коллапса не будет.

Альтернативным вариантом личному авто остается каршеринг. Как сообщили в сервисе «Чек Индекс», за восемь месяцев 2025 года интерес водителей к аренде машин вырос в городе на 3,4%, петербуржцы и гости города потратили на аренду транспортных средств около 397 млн рублей. В Ленобласти показатели выросли на 24,8%, водители принесли компаниям 396 млн рублей.

Платную парковку ввели в Петербурге в 2015 году. Сегодня она охватывает 652 участка улиц в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. По состоянию на октябрь 2025 года выдано 128,9 тыс. парковочных разрешений, из которых 88 тыс. принадлежат жителям города.

На изменения тарифов на парковку уже отреагировали и каршеринговые компании. «СитиДрайв» установил сбор за завершение аренды в зоне платной парковки — оно составляет 60 и 90 рублей. При этом в BelkaCar только рассматривают подобную возможность, в «Делимобиль» об изменениях пока не говорят.

Единственной компанией, которая в беседе с «Ъ-СПб» заявила, что пока не будет вводить новые тарифы, стал «Яндекс Драйв». Впрочем, опрошенные изданием эксперты считают, что рост цен — вопрос времени.

Однако прогнозируемое ими увеличение является следствием как повышения стоимости парковки, так и ограничений для работы мигрантов в такси, что ведет к сокращению предложения и росту тарифов. «Приехать в центр на каршеринге и сразу закончить поездку потенциально выгоднее, чем держать личный автомобиль на дорогом парковочном месте, потому как в большинстве зон стоимость завершения аренды ниже стоимости парковки»,— объяснил гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров.

Аналитики считают, что к оттоку транспорта из зоны платного паркинга новые сборы не приведут. Директор по решениям в области общественного транспорта консалтинговой компании Simetra Владимир Валдин полагает, что строящиеся на окраинах Петербурга трассы М-32 и М-11 улучшат связь окраин с центром города и будут привлекать туда новых водителей.

Стефания Барченкова