В России недельная инфляция замедлилась на 0,02%

С 7 по 13 октября инфляция на потребительском рынке России замедлилась до 0,21%, следует из отчета Минэкономразвития. Неделей ранее показатель составлял 0,23%.

Рост цен в сегменте продовольственных товаров составил 0,22%. На плодоовощную продукцию цены поднялись на 1,6%. На другие продукты темп роста сократился до 0,10%. Масло сливочное подешевело на 0,1%, на то же значение подешевела свинина, сахар дешевеет на 0,6%. Цены на мясо курицы поднялись на 0,8%, на яйца — на 2,2%, на макаронные и крупяные изделия — на 0,05%, на хлеб — на 0,2%.

Темпы роста цен в сегменте непродовольственных товаров составили 0,32%. Темпы роста цен на автомобили снизились до 0,1%. Бензин подорожал до 0,8%, дизельное топливо — 0,4%. Рост цен на лекарства замедлился до 0,1%, подешевели строительные материалы (на -0,04%), продолжилось снижение цен на одежду (-0,1%).

В сфере услуг цены почти не изменились (0,09%). Проживание в гостиницах стало дороже на 0,3%, в санаториях на 0,1%. Восстановление зуба пломбой подорожало на 0,1% н/н, бытовые услуги сохранились на уровне прошлой недели (0,3% н/н).