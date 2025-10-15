Все дороги уведут в Екатеринбург

Как выяснил «Ъ-Прикамье», территориальное подразделение Росавтодора — ФКУ «Упрдор Прикамье» — может быть расформировано. Управление занимается содержанием федеральных трасс Пермского края, Республики Коми, Удмуртии и Кировской области. По данным «Ъ-Прикамье», местные дорожные сети перейдут под управление «Уралуправтодора» в Свердловской области, которое ранее уже курировало автотрассы в Прикамье — до 2017 года. По словам источника, расформирование ФКУ — часть всероссийской реорганизации Росавтодора. Эксперты считают, что это может быть связано с желанием оптимизировать региональные процессы в сфере дорожного управления.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“ Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Упрдор Прикамье») может быть расформировано. Дорожная сеть, обслуживаемая учреждением, проходит по территориям Удмуртской Республики, Республики Коми, Кировской области и Пермского края. По данным «Ъ-Прикамье», местные дорожные сети перейдут под управление ФКУ «Уралуправтодор» Свердловской области. При этом федеральные дороги Удмуртии и Кировской области станут подведомственными ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Республике Татарстан. По словам источника, знакомого с ситуацией, расформирование «Упрдор Прикамье» является частью масштабной реорганизации региональных структур Росавтодора, проводимой по всей стране. Собеседник добавил также, что уведомления об упразднении начнут поступать в территориальное учреждение уже в ноябре.

Согласно Rusprofile, Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“ Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Упрдор Прикамье») было создано в 2000 году. Организация ведет деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. С 18 августа этого года исполняющим обязанности руководителя является бывший глава департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников. Учредителем выступает структура Министерства транспорта РФ — Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Согласно Rusprofile, сейчас в Арбитражном суде рассматривается 64 дела с участием ФКУ «Упрдор Прикамье» на общую сумму 1 млрд руб. Учреждение занимается содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительством федеральных автомобильных дорог на территории четырех регионов, включая Пермский край, Рес­публику Коми, Удмуртию и Кировскую область. Общая протяженность обслуживаемой ФКУ «Упрдор Прикамье» сети на декабрь 2024 года составляет 1,98 тыс. км автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в том числе в Пермском крае — 542,4 км.

В пресс-службе ФКУ «Упрдор Прикамье» пояснили, что учреждение не располагает информацией о его расформировании, и посоветовали обратиться с вопросами о возможных переменах в структуре управления в центральный аппарат Росавтодора в Москву. «Никаких официальных документов нам не поступало»,— подчеркнули в организации. На запрос «Ъ-Прикамье» в пресс-службе федерального агентства «Росавтодор» оперативно не ответили.

О намерениях Росавтодора создать специальное управление — ФКУ «Прикамье», которое будет курировать автодороги федерального значения в Пермском крае, стало известно в феврале 2016 года. До этого федеральными автотрассами в регионе управлял пермский филиал ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Урал“ Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор»). Кроме Прикамья, в подчинение управления перешли также трассы Кировской области, Республики Коми, которые тогда были «приписаны» к ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», в том числе федеральная трасса Р-176 «Вятка». Кроме этого, ФКУ «Упрдор Прикамье» курирует автодорогу федерального значения З-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь и А-123 Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово.

Отметим, в этом году в управленческой структуре ФКУ «Упрдор Прикамье» произошли кадровые изменения. В конце июля пост руководителя учреждения покинул бывший замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич. С тех пор исполняющим обязанности директора ФКУ является Сергей Красильников, который с 2021 по 2022 год возглавлял департамент дорог и благо­устройства администрации Перми. Месяцем позднее появилась информация, что новым начальником «Упрдор Прикамье» может стать руководитель пермского филиала «Автодора» Александр Косов. Якобы он мог занять должность замначальника ФКУ, а впоследствии возглавить само управление. В «Упрдор Прикамье» тогда подтвердили «Ъ-Прикамье», что господин Косов принят на работу в ФКУ, но его должность названа не была.

Директор пермского Мостоотряда №123 (филиал АО «Уралмостострой» — подрядчик реконструкции путепровода на участке перегона Пермь II — Пермь I) Юрий Истягин считает, что реорганизация Росавтодора, и в частности расформирование «Упрдор Прикамье», может быть связана с желанием оптимизировать внутренние процессы в сфере дорожного управления. Речь в этом случае может идти и об изменениях в структуре управления региональными учреждениями. Господин Истягин предположил, что расформирование ведомства может произойти с начала нового года. Он добавил также, что, вероятнее всего, на местных дорожных подрядчиков это не окажет негативного влияния. «В основном пермские подрядчики занимаются содержанием дорог. У иногородних структур на это может не быть достаточного количества средств»,— пояснил эксперт.

Анастасия Леонтьева