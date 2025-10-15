Москва и Дамаск рассчитывают на взаимность

Россия готова к работе на нефтяных месторождениях Сирии, об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Также лидеры обсудили совместные проекты еще в ряде отраслей: от восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры до проектов в области туризма и здравоохранения. Кроме прочего, по словам Новака, сирийская сторона заинтересована в поставках пшеницы, продовольствия и медикаментов. В ближайшее время, как сообщается, состоится заседание межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества сторон.

Встреча в Кремле продолжалась более двух с половиной часов. Это первый визит аш-Шараа в Москву и его первая встреча с российским президентом. И все сегодняшние договоренности могут стать основой взаимовыгодной сделки, отмечает эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина: «Президент Сирии прибыл в Россию в те дни, когда должен был состояться арабо-российский саммит, который был отложен по причине стремительного развития событий в Ближневосточном регионе, но аш-Шараа в Москве ждали. Визит показывает, что Дамаск заинтересован в развитии отношений с Москвой, и этот интерес обоюдный. Однако аш-Шараа вынужден поднимать некоторые темы, которые, может быть, Россия и не хотела бы подробно обсуждать, например, выдачу бывшего президента Сирии Башара Асада.

Мне регулярно приходится общаться с теми, кто находится сейчас в окружении президента Ахмеда аш-Шараа, и эти вопросы они постоянно задают. При этом они прекрасно понимают, что получить Асада не смогут, и дело не только в фигуре лидера, но и в некоторых капиталах, которые, как они утверждают, могли куда-то утечь и так далее. Все равно параллельно идет очень серьезное обсуждение конкретных вопросов.

Сирийцы заинтересованы в гуманитарной помощи, которую наша страна уже оказывает, и даже в присутствии российских военных баз, которые могут помочь в стабилизации внутренней обстановки».

The New York Times называет встречу Путина и аш-Шараа «примечательным событиям». Как отмечает издание, она продемонстрировала способность двух лидеров, некогда находившихся в противоречиях, приспосабливаться к новым условиям. А также стремление обеих сторон перезагрузить отношения. Об этом заявил и сам Ахмед аш-Шараа. Отметив, что новые власти Сирии «уважают все подписанные ранее соглашения» между Москвой и Дамаском. Как отмечает Reuters, это дает основания полагать, что две основные военные базы России в Сирии находятся в безопасности.

Намерение обсудить будущее этих объектов сегодня подтверждал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Скорее всего, значительная часть повестки им и была посвящена, допускает востоковед Руслан Сулейманов: «Визит Ахмеда аш-Шараа, который прежде чаще именовался Абу Мухаммед аль-Джулани, еще год назад было невозможно представить: он как-никак лидер запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Парадоксально, что заинтересованность была и остается с обеих сторон. Для России сотрудничество с новыми сирийскими властями необходимо прежде всего, чтобы сохранить лицо. Москва заинтересована в сохранении своего присутствия, в том числе военного. С другой стороны, власти в Дамаске заинтересованы в том, чтобы контакты с Москвой развивались.

Лично мне люди из окружения аш-Шараа в начале этого года говорили, что новый сирийский президент относится с пиететом к России и лично к Владимиру Путину. Россия тоже, судя по всему, будет продолжать производить эмиссию денег для Сирии. Я сам это видел: там по-прежнему банкноты с изображением Асада-младшего, Асада-старшего. Других денег в Сирии нет».

Незадолго до прибытия в Москву, Ахмед аш-Шараа говорил, что Сирия выстраивает отношения с Россией и Китаем, исходя из стратегических интересов. Связи с Москвой и Пекином сирийский президент назвал спокойными и «непротиворечащими с Западом или США».

