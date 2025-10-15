В Пермском крае выросла заболеваемость ветрянкой

В Пермском крае заболеваемость ветрянкой за девять месяцев 2025 года составила 651,0 на 100 тыс. человек, сообщает rifey.ru. Это на 17% выше среднего уровня за последние года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Как пишет rifey.ru со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора, более 97% заболевших — дети с трех до шести лет и с года до двух лет. Рост числа заболевших обусловлен очередным циклическим подъемом заболеваемости и накоплением неиммунной прослойки населения за счет снижения количества заболевших в ковидный период.

Единственным способом защиты от ветрянки является вакцинация, однако прививку делают не все, а только дети и взрослые из группы риска. Всего за девять месяцев в Пермском крае были привиты от ветряной оспы более 2 тыс. человек.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о дефиците вакцины от ветрянки в некоторых регионах России. В Пермском крае дефицита вакцины нет, сообщили в краевом министерстве здравоохранения.