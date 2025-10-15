Минобороны: в зоне СВО сбиты восемь авиабомб

Министерство обороны России в сводке о положении дел в зоне специальной военной операции за 15 октября сообщило, что средствами ПВО были сбиты восемь управляемых авиабомб и 142 беспилотники самолетного типа.

В сводке также сообщается, что авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

Поражение также были нанесено транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.